Внутри статуи Иисуса Христа нашли послание, датируемое 1777 годом

В ходе восстановления церкви Санта-Агуэда в Испании реставраторы нашли записку, которая датируется 1777 годом. Документ был спрятан в маленьком зазоре внутри деревянной статуи Иисуса XVIII века. Его автором является священник Хоакин Мингуэс, сообщает New York Post.

В записке, которую автор специально оставил для будущего поколения, говорится об экономической и социальной жизни, местных обычаях и играх того времени, пишет life.ru

На опубликованных снимках видны два листа, исписанные аккуратным каллиграфическим почерком. Находка была отправлена в архив. В свою очередь её копию сохранили в статуе, чтобы она продолжила служить будущим поколениям.