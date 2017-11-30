В Кишиневе можно будет обналичить криптовалюту Bitcoin

В Кишиневе можно будет обналичить криптовалюту Bitcoin. Пока один банкомат работает в тестовом режиме, администрация платежной системы договаривается о размещении еще двух.

Михаил Димиан одним из первых в Молдове купил биткоины еще в 2009-ом.



"Это может быть оплата садика, электричества, газа, я стараюсь оплатить всё полностью биткоином. Иногда купив биткоины в начале месяца а оплатив свой счёт в конце месяца он мне выходит дешевле потому что курс вырос", - сказал житель столицы Михаил Димиан.



Оплачивать услуги этой криптовалютой в нашей стране можно уже больше года.

"Получатель даже не всегда знает, что это была транзакция с помощью биткоина потому что он получает на свой счёт молдавские леи в сопровождении всех документов, которые нужны ему для бухгалтерии", - отметил директор платежной системы Артем Васильев.



Возможность же обналичивать биткоин в Молдове появилась только сейчас.



"Ввожу номер своего мобильного телефона, операция подтверждается смс-паролем. После подтверждения банкомат проводит ту операцию, которую я хочу", - сказал житель столицы Михаил Димиан.



Согласно законодательству, первый раз клиент должен будет зарегистрироваться в офисе платежной системы.



"Биткоины покупают люди, которые смогли заработать быстрые и легкие деньги, только в таком случае понятен риск вложения средств в виртуальные деньги, происхождение и ценность которых столь сомнительна", - отметил экономический эксперт Виорел Гырбу.



За последние несколько дней биткоин вырос в цене на 14% и составил более 11 тысяч долларов. А в 2015 он стоил меньше 400 долларов.







