Кабмин проголосовал за Национальный план упрощения торговли

Правительство одобрило Национальный план упрощения торговли на 2018-2020 гг., который включает порядка 100 мероприятий для развития сектора.

Как передает Инфотаг, основные меры документа касаются оптимизации административных и таможенных процедур, внедрение единого окна для торговли, разработка концепции уполномоченного экономического агента и системы электронного транзита.



В то же время будет улучшена инфраструктура для реализации и контроля внешней торговли, а в процедурах государственного контроля и взаимодействия с деловой средой будут применяться современные технологии - электронное оформление и использование электронных документов. План также обеспечивает доступ к информации и прозрачность в регулировании торговли. За реализацию плана будет отвечать 14 государственных органов.

Предполагаемый бюджет для всех мероприятий составляет 137 млн. евро, которые будут выделены из бюджета ответственных органов, а также за счет финансовой поддержки внешних партнеров.