Правительство одобрило Национальный план упрощения торговли на 2018-2020 гг., который включает порядка 100 мероприятий для развития сектора.
Как передает Инфотаг, основные меры документа касаются оптимизации административных и таможенных процедур, внедрение единого окна для торговли, разработка концепции уполномоченного экономического агента и системы электронного транзита.
В то же время будет улучшена инфраструктура для реализации и контроля внешней торговли, а в процедурах государственного контроля и взаимодействия с деловой средой будут применяться современные технологии - электронное оформление и использование электронных документов. План также обеспечивает доступ к информации и прозрачность в регулировании торговли. За реализацию плана будет отвечать 14 государственных органов.
Предполагаемый бюджет для всех мероприятий составляет 137 млн. евро, которые будут выделены из бюджета ответственных органов, а также за счет финансовой поддержки внешних партнеров.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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