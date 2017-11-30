"Это новые фонды, они не касаются проектов, которые уже реализуются, и не относятся к макрофинансовой помощи. Треть суммы предназначена для развития экономики, 15% - для повышения эффективности управления, 25% - для энергосектора и СМИ", - сказал глава Отдела проектов и техсотрудничества Анеил Синг, передает publika.md.

Почти 35 миллионов евро планируется направить в систему образования и исследования. 5% от общей суммы европейской помощи пойдут на укрепление госинститутов, поддержку гражданского общества, а также развитие диалога между властью и обществом.



Как отметил глава делегации ЕС в Молодове, Петер Михалко, то, что республика сумела добиться заметного прогресса, получило самые высокие оценки. Однако это ко многому обязывает - теперь придется трудиться еще больше.



"Мы не ожидали, что вы сумеете за столь короткие сроки добиться столь многого. Если бы мы в 2009 году предположили, что придем к подобным результатам, нас бы обвинили в завышенных амбициях. Но мы здесь. И уже намечены цели на 2020 год. Хорошие дороги и инфрастуруктура, доступ к воде", - отметил глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.



Между тем евродепутат Анди Кристя напомнил о вызовах, которые появляются на пути евроинтеграции. Один из них - политика России, которая не приемлет европейского выбора Молдовы.



"Российская Федерация воспринимает Республику Молдова и другие соседние страны исключительно, как территории геополитической выгоды. Боюсь, она хочет сохранить статус-кво, так как считает опасностью для себя расширение европейских ценностей на восток", - сказал евродепутат Анди Кристя.



Сегодня правительство ратифицировало Кредитный договор с Евросоюзом, который оговаривает предоставление нашей стране ста миллионов евро. Из них 40 миллионов поступят в виде грантов, а 60 - в качестве займа. Средства будут выделять траншами, начиная со следующего года.

В обмен правительство обязалось выполнить 28 требований. Они касаются, в частности, борьбы с коррупцией, реформ в энергосекторе и финансах, а также улучшения условий для деятельности бизнеса.