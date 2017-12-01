В первом крупном городе на Марсе будут жить 600 тысяч человек

Графическая презентация учёных из ОАЭ раскрыла подробности строительства первого крупного поселения, сообщает Daily Mail.

Город, который спроектирован разработчиками из ОАЭ, включает в себя университеты, лаборатории, выдержанную архитектурную стилистику и будет создаваться для комфортного проживания 600 тысяч человек.

Реализация амбициозного проекта намечена на следующие 100 лет — Правительство Объединённых Арабских Эмиратов намерено внести и свой вклад в освоение Марса и возглавить международную группу по строительству первого марсианского города, пишет life.ru.

Первый пилотируемый полёт человека на Марс и его последующая колонизация объявлены одной из миссий человечества на ХХI век.