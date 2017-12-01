Учёные разработали устройство, улучшающее память на 30%

Профессор биоинженерии из Университета Южной Калифорнии Дун Сун создал устройство, которое может улучшить память на 30%. Об этом сообщает Inc.

Устройство состоит из электродов, которые прикрепляются к мозгу человека.

Мы пишем нейронный код для улучшения функции памяти. Этого никогда не делали раньше, — заявил профессор.

Новое изобретение сможет помочь людям, у которых есть проблемы с памятью, справиться с болезнью Альцгеймера и деменцией, пишет life.ru.