"Наше исследование показывает, что память и способность учиться действительно улучшаются в тех случаях, когда человек активно занимается тем, что он хочет выучить. Когда мы произносим слово или сопровождаем его каким-то действием, оно становится более "заметным" для нас и поэтому более запоминающимся", — рассказывает Колин Маклауд из университета Ватерлоо (Канада).

Все школьники и студенты хорошо знают, что чтение вслух помогает лучше запоминать стихи или тексты из учебника и успешнее справляться с вопросами учителей и экзаменаторов. Многие психологи и нейрофизиологи уже давно интересуются этим эффектом и пытаются понять, как он работает.

Маклауд и его коллеги доказали, что у памяти действительно есть такая особенность, проследив за тем, как различные методики запоминания и восприятия информации влияли на работу памяти 95 добровольцев, передает РИА Новости.

К примеру, часть добровольцев читали текст про себя, другие слушали его в записи или в чтении одного из участников эксперимента. Третья группа читала текст вслух, а четвертая – читала, а затем слушала аудиозапись.

Как показали наблюдения, лучше всего с задачей справились те, кто читал текст вслух, что подтвердило расхожие представления о пользе подобной формы обучения. По мнению Маклауда, память в таком случае улучшается по той простой причине, что человек хорошо помнит звуки собственного голоса и начинает ассоциировать запоминаемую информацию с самим собой.

"Если задуматься о практической пользе этого открытия, я всегда вспоминаю пожилых людей, которым медики часто рекомендуют разгадывать кроссворды и собирать пазлы для улучшения памяти. Наше исследование показывает, что аналогичным образом на мозг влияют и любые формы физической активности. И это хорошо согласуется с тем, что упражнения и движения также улучшают память", — заключает ученый.