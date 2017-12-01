Канадские психологи обнаружили, что чтение вслух действительно помогает человеку лучше запоминать текст, говорится в статье, опубликованной в журнале Memory.
Все школьники и студенты хорошо знают, что чтение вслух помогает лучше запоминать стихи или тексты из учебника и успешнее справляться с вопросами учителей и экзаменаторов. Многие психологи и нейрофизиологи уже давно интересуются этим эффектом и пытаются понять, как он работает.
Маклауд и его коллеги доказали, что у памяти действительно есть такая особенность, проследив за тем, как различные методики запоминания и восприятия информации влияли на работу памяти 95 добровольцев, передает РИА Новости.
К примеру, часть добровольцев читали текст про себя, другие слушали его в записи или в чтении одного из участников эксперимента. Третья группа читала текст вслух, а четвертая – читала, а затем слушала аудиозапись.
Как показали наблюдения, лучше всего с задачей справились те, кто читал текст вслух, что подтвердило расхожие представления о пользе подобной формы обучения. По мнению Маклауда, память в таком случае улучшается по той простой причине, что человек хорошо помнит звуки собственного голоса и начинает ассоциировать запоминаемую информацию с самим собой.
"Если задуматься о практической пользе этого открытия, я всегда вспоминаю пожилых людей, которым медики часто рекомендуют разгадывать кроссворды и собирать пазлы для улучшения памяти. Наше исследование показывает, что аналогичным образом на мозг влияют и любые формы физической активности. И это хорошо согласуется с тем, что упражнения и движения также улучшают память", — заключает ученый.
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