Почему нельзя пропускать завтраки

Регулярное употребление завтрака влияет на наш организм на клеточном уровне, снижая риск серьезных заболеваний, таких как диабет или проблемы с сердцем и сосудами.

Британские ученые из Бата и Ноттингема попросили 49 взрослых (29 худых и 20 тучных) в течение шести недель либо завтракать каждый день до 11 утра, либо воздерживаться от приема пищи до середины дня, передает Моя планета со ссылкой на Science Daily.

Завтракающим было предложено потреблять 350 ккал в течение двух часов после пробуждения и по меньшей мере 700 ккал к 11:00 каждый день. Голодающая группа не потребляла энергии до полудня.

До и после шести недель исследователи измеряли метаболизм, вес, уровень аппетита и маркеры метаболического и сердечно-сосудистого здоровья. Они также измеряли уровень активности 44 различных генов и основных белков в жировых клетках участников.

В результате выяснилось, что регулярное употребление завтрака влияет на наши жировые клетки. Это снижает активность генов, которые мешают нормальному обмену веществ и способствуют повышению уровня сахара в крови. Таким образом, регулярные плотные завтраки могут снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.