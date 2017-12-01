Исследование проводили в Корейском университете среди 19 молодых людей с диагнозом «интернет-зависимость». Их разделили на пары вместе с участниками без зависимости. Также их распределили по интенсивности использования смартфона с помощью опросника. Это помогло оценить, насколько серьезна их зависимость.

Зачем участники прошли магнитно-резонансную спектроскопию, которая определяет биохимические изменения тканей мозга. Медики измерили уровни гамма-аминомасляной кислоты, вещества, которое замедляет скорость передачи сигналов между нейронами мозга.

Оказалось, что отношение этого тормозного нейромедиатора к нейротрансмиттеру глутаминовой кислоте и креатину, участвующему в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках, коррелирует с уровнем интернет-зависимости.

Более того, данные опросников показали у смартфонозависимых людей учащенные случаи тревоги, беспокойства и усталости, передает Моя планета.

Может быть, смартфон и не вызывает лучевой болезни, но злоупотребление его использованием все же остается опасным для здоровья.