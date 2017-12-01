О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Злоупотребление смартфонами может вредить здоровью
// фото: spsystems.lv
15:38, 01 Dec 2017
просмотров 87 | комментариев 0

Некоторых людей отлично характеризует термин новой эпохи — «смартфонозависимые». К несчастью, одержимость смартфонами вызывает серьезный дисбаланс в работе мозга, выяснили медики.

Исследование проводили в Корейском университете среди 19 молодых людей с диагнозом «интернет-зависимость». Их разделили на пары вместе с участниками без зависимости. Также их распределили по интенсивности использования смартфона с помощью опросника. Это помогло оценить, насколько серьезна их зависимость.

Зачем участники прошли магнитно-резонансную спектроскопию, которая определяет биохимические изменения тканей мозга. Медики измерили уровни гамма-аминомасляной кислоты, вещества, которое замедляет скорость передачи сигналов между нейронами мозга. 

Оказалось, что отношение этого тормозного нейромедиатора к нейротрансмиттеру глутаминовой кислоте и креатину, участвующему в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках, коррелирует с уровнем интернет-зависимости. 

Более того, данные опросников показали у смартфонозависимых людей учащенные случаи тревоги, беспокойства и усталости, передает Моя планета.

Может быть, смартфон и не вызывает лучевой болезни, но злоупотребление его использованием все же остается опасным для здоровья.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День придаст решимости Вашим действиям. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Активный, творческий день. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...