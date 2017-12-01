Учёные выяснили, как в два раза быстрее освоить новый навык

Ключ к обучению новому двигательному навыку (игре на фортепиано или освоению нового вида спорта) не обязательно заключается в том, сколько часов вы тратите на практику. Согласно данным недавнего исследования, важнее то, как именно вы практикуетесь.

Специалисты обнаружили: люди смогут сохранять мозг более активным на протяжении всего процесса обучения путём тончайшего изменения тренировок. Причём такая методика также поможет вдвое сократить необходимое время для того, чтобы достичь желаемого результата.

Выводы исследования несколько противоречат устоявшемуся мнению о том, что лучший способ освоить новый навык (скажем, катание на коньках) – необходимость повторять его снова и снова. Но, оказывается, достичь совершенства можно гораздо быстрее (и легче), пишет vesti.ru.

"Наши результаты важны, поскольку ранее было мало известно о том, как этот процесс работает в отношении формирования двигательных навыков. Работа показывает, как простые манипуляции во время тренировок могут привести к более быстрым и улучшенным результатам", — добавляет Челник.

По его словам, цель исследователей состоит в разработке новых методов обучения, которые помогут людям достичь лучших результатов. Челник считает, что самое важное – тончайшее изменение предметов. Например, размер или вес бейсбольной биты, теннисной ракетки или футбольного мяча между практическими упражнениями.

Результаты действительно удивительны, тем не менее эксперты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить новые выводы.