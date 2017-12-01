О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Учёные выяснили, как в два раза быстрее освоить новый навык
// фото: Leader Sport
16:58, 01 Dec 2017
просмотров 26 | комментариев 0

Ключ к обучению новому двигательному навыку (игре на фортепиано или освоению нового вида спорта) не обязательно заключается в том, сколько часов вы тратите на практику. Согласно данным недавнего исследования, важнее то, как именно вы практикуетесь.

Специалисты обнаружили: люди смогут сохранять мозг более активным на протяжении всего процесса обучения путём тончайшего изменения тренировок. Причём такая методика также поможет вдвое сократить необходимое время для того, чтобы достичь желаемого результата.

Выводы исследования несколько противоречат устоявшемуся мнению о том, что лучший способ освоить новый навык (скажем, катание на коньках) – необходимость повторять его снова и снова. Но, оказывается, достичь совершенства можно гораздо быстрее (и легче), пишет vesti.ru.

"Наши результаты важны, поскольку ранее было мало известно о том, как этот процесс работает в отношении формирования двигательных навыков. Работа показывает, как простые манипуляции во время тренировок могут привести к более быстрым и улучшенным результатам", — добавляет Челник.

По его словам, цель исследователей состоит в разработке новых методов обучения, которые помогут людям достичь лучших результатов. Челник считает, что самое важное – тончайшее изменение предметов. Например, размер или вес бейсбольной биты, теннисной ракетки или футбольного мяча между практическими упражнениями.

Результаты действительно удивительны, тем не менее эксперты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить новые выводы.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День придаст решимости Вашим действиям. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Активный, творческий день. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...