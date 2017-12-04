Глобальное потепление и Солнце замедлят мобильный интернет

Учёные из Университета аэронавтики Эмбри Риддл считают, что рост температуры и отсутствие осадков могут значительно повлиять на беспроводные сети будущего, сообщает EurekAlert. Отмечается, что изменения климата могут серьёзно повлиять на качество беспроводной связи пятого поколения 5G и ухудшить показатели уже существующих сетей на 15–20%.

В ходе исследования специалисты отметили, что использующие частоты 60 ГГц сети 5G будут лучше работать в ночное время.

Исследователи отметили, что пока не известны последствия влияния радиоизлучения Солнца на работу сетей в разных частотных диапазонах, однако заявляют, что весь частотный диапазон от 30 до 300 ГГц в светлое время суток может сопровождаться более высоким процентом потерь пакетов, пишет life.ru

Стандарты для сетей 5G должны быть полностью сформированы к середине 2018 года, а к 2020 году первые сети 5G могут быть введены в коммерческую эксплуатацию.