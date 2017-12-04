Ученые НАСА изучили загадочную экзопланету WASP-18b, что в созвездии Феникса в 325 световых годах от Земли. Оказалось, что этот космический газовый гигант уникален и не совсем понятно, как он появился.
WASP-18b, которую еще называют «горячим Юпитером», обладает массой, равной 10–13 массам Юпитера. Из-за близости к звезде, вокруг которой обращается WASP-18b, жизнь экзопланеты составит около 1 млн лет, после чего она столкнется со звездой.
Эта далекая, но крайне интересная планета обернута стратосферой из угарного газа и совершенно лишена воды. Ученые впервые внимательно изучили состав газового гиганта, используя данные телескопов «Хаббл» и «Спитцер», и обнаружили удивительные детали.
Формирование стратосферы связано с «солнцезащитными» молекулами, которые поглощают ультрафиолет и видимое излучение, исходящее от звезды, и затем выделяют эту энергию в виде тепла. В случае с нашей родной Землей наполненная озоном стратосфера защищает все живое от вредного космического излучения. Основной элемент в составе стратосферы других экзопланет — оксид титана, близкий «родственник» диоксида титана, который мы успешно используем в красящих веществах и солнцезащитных кремах.
Новое исследование предполагает, что «горячий Юпитер» имеет уникальный состав, который не встречался ранее нигде в природе и во Вселенной, передает Моя планета.
«Состав атмосферы не оправдал ожиданий. Мы просто не знаем другой планеты, где монооксид углерода полностью доминирует в верхних слоях атмосферы», — говорит Кайл Шеппард из Центра космических полетов Годдарта.
Атмосфера WASP-18b полна угарного газа, при этом водяного пара в ней нет вообще. Это указывает на особенный путь формирования планеты, прежде ученым не встречавшийся. В стратосфере не нашлось признаков присутствия оксида титана, или молекул воды, или других важных элементов, несмотря на присутствие в атмосфере экзопланеты монооксида углерода. По словам ученых, это редкое явление.
Дополнительные лабораторные исследования выявили большой процент горячего монооксида углерода в стратосфере и прохладный оксид углерода в тропосфере экзопланеты. Астрофизикам впервые удалось установить одновременное присутствие в атмосфере экзопланеты одного типа молекул в разных вариациях (на длине волны 1,6 мкм и 4,5 мкм).
Исследователи предполагают, что в атмосфере WASP-18b содержится в 300 раз больше металлов и других тяжелых элементов, чем на Юпитере. Эта чрезвычайная «металличность» говорит о том, что WASP-18b при формировании могла накапливать больше твердого льда, чем Юпитер. Таким образом, на свет загадочная экзопланета появилась не совсем так, как другие газовые гиганты, передает AstroBiology.
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