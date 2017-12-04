В Молдове увеличилось число клиентов платного телевидения

Количество абонентов услуг платного телевидения в нынешнем году увеличилось на 18 процентов. Об этом сообщили в Национальном агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Как передает Инфотаг, за девять месяцев 2017 года количество абонентов составило 319 тыс., увеличившись на 18%. При этом, совокупный объем продаж вырос только на 5,7% и составил 118,6 млн. леев.



Количество абонентов услуг платного ТВ возросло за счет увеличения числа абонентов IPTВ до 138,3 тыс., в результате чего их доля в структуре абонентов платного ТВ поднялась до 43,3%. В то же время, количество абонентов кабельного ТВ снизилось до 181,1 тыс., а их доля составила 56,7%.



Общий объём продаж услуг платного ТВ возрос за счет увеличения продаж услуг IPTВ. За отчетный период оборот поставщиков сетей IP TВ увеличился на 7,7 млн. леев и составил 54,2 млн. леев. В то же время, объём продаж услуг кабельного телевидения сократился на 1,4 млн. и составил 64,3 млн. леев. В итоге, среднемесячный доход на одного абонента услуг платного ТВ увеличился на 4,6% и составил 48,1 леев.



Уровень проникновения услуг платного ТВ на 100 жителей республики поднялся до 9%. Согласно статистическим данным, в настоящее время 55,7% от общего числа абонентов данных услуг принимали телевизионный сигнал в цифровом формате, а 44,3% - в аналоговом формате.



По состоянию на 30 сентября 2017 г., на рынке услуг платного ТВ осуществляли деятельность 80 поставщиков.