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Гигантский айсберг в Антарктиде раскололся на куски
// фото: Телеграф
14:53, 04 Dec 2017
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В Антарктиде гигантский айсберг, который не так давно откололся от ледового щита, раскололся на куски, передает ScienceAlert. Издание также опубликовало снимок айсберга.

Площадь огромной глыбы достигала 267 квадратных километров. Теперь же это лишь группа разрозненных кусков льда, которые буду таять еще в более ускоренном темпе, пишет korrespondent.net

Ученые отмечают, что обычно айсберги разваливаются уже после того, как уплывают в открытое море. Однако в данном случае он так и не смог отойти далеко от берега, предположительно, из-за слишком больших морских ледяных образований.

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В Антарктиде гигантский айсберг раскололся на куски

https://twitter.com/StefLhermitte/status/918875349945126912




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