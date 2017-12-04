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Кто чаще всего страдает от кошмаров и тревожных снов
// фото: lifestyleplus
15:05, 04 Dec 2017
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Сны человека - важный показатель его общего состояния. Как показал Кардиффский университет, чувство фрустрации, преследующее человека по жизни, может отражаться на его снах, чаще вызывая кошмары.

Ученые исследовали данный вопрос на группе 200 добровольцев. Исследователей интересовало, как фрустрация или чувство удовлетворение психологических потребностей (ощущение собственной независимости или компетентности) отражаются на сновидениях, передает meddaily.ru.

Итак, добровольцев попросили описать наиболее часто повторяющийся сон и дать ему оценку (положительный или отрицательный сон). Также ученых интересовало, были ли в снах довольно распространенные неприятные темы (падение, нападение или преследование, ощущение, когда сковывает страх, когда ты заперт, происходит пожар, наблюдается чувство, что ты голый в общественном месте или неподобающе одет, пытаешься что-то раз за разом сделать, проваливаешь экзамен, опаздываешь).

Была и вторая часть исследования, в которой 110 добровольцев вели дневники сна в течение трех дней. Показания в дневниках связывали с переживаниями в течение дня. По итогам исследования оказалось, что люди, испытывавшие фрустрацию по поводу психологической неудовлетворенности, чаще заявляли о наличии негативных снов (пугающие мотивы, ощущения злобы или грусти). Этих людей также чаще посещали одни и те же сны, касавшиеся падения, какой-то неудачи или факта нападения.




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