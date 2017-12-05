NASA: Hubble сфотографировал "взрывную" галактику

Специалисты NASA обнародовали уникальный снимок, на котором запечатлена "взрывная" галактика. Подобное явление относится к одним из самых редких в космосе, передает Space telescope.

Снимок был сделан при помощи орбитального телескопа Hubble, и запечатлена на нем галактика ESO 580-49, которая находится в созвездии весов.

Галактика выглядит довольно спокойно внешне, однако внутри нее произошел мощный взрыв. Зафиксировать такое удается крайне редко, ведь длится это от нескольких секунд до часа. Однако яркое свечение сохраняется довольно долго.

В настоящее время астрономы не смогли установить, что именно послужило причиной взрыва, пишет korrespondent.net