Генетики: универсальной диеты не существует

Ученые полагают, что организм реагирует на тот или иной тип питания по разному из-за генетических особенностей.

Специалисты из университета Texas A&M пришли к выводу, что результативность той или иной диеты зависит от генетики конкретного человека. Работа ученых опубликована в журнале Genetics.

Во время исследования, искусственно выведенные линии лабораторных мышей с четырьмя разными генетическими типами получали четыре наиболее распространенных вида человеческого питания: "западный" (богатый жирами и очищенными углеводами), кетогенный (с высоким содержанием жиров, белков, и низким − углеводов), средиземноморский (зерновые и экстракт красного вина), японский (рис и экстракт зеленого чая).

После шести месяцев наблюдений ученые зафиксировали разное влияние диет на различные генетические группы.

Так, три группы мышей, употреблявшие средиземноморскую диету, оказались здоровыми, а у четвертой она вызвала ожирение и нарушение обмена веществ. Грызуны одной из групп оставались здоровыми, потребляя все виды питания кроме японской, − из-за нее у мышей начала отказывать печень.

Хуже других отразился на всех группах мышей американский тип питания. В двух группах у животных началось ожирение. У мышей из других групп зафиксировали увеличение количества жира в печени.

По мнению ученых, полученные данные говорят о том, что универсальной диеты, подходящей всем, не существует, пишет korrespondent.net