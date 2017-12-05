Установлен признак скорой смерти

Понижение артериального давления у пожилых людей с большой вероятностью свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые Эксетерского университета проанализировали медицинские записи 46 тысяч британцев, скончавшиеся в возрасте 60 лет и старше. В выборку были включены данные как о пациентах с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, так и о людях, практически не имевших проблем со здоровьем.

Выяснилось, что у обеих групп отмечалось постепенное падение артериального давления в среднем за 14 лет до смерти, причем в последние два года оно было наиболее существенным, сообщает РИА Новости

Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте, в частности при оценке рисков применения того или иного вида терапии. Читайте также: Генетики: универсальной диеты не существует







