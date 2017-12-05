Пентагон начал разработку генетического оружия

Американские военные инвестировали сто миллионов долларов в генетическую технологию, позволяющую уничтожать распространяющих малярию комаров. Эксперты Организации Объединенных Наций опасаются применения данной технологии в качестве оружия, сообщает The Guardian.

Новая технология, как ожидается, будет способна уничтожать не только насекомых, но и млекопитающих, в частности грызунов. Финансирование проекта осуществляется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, сообщает lenta.ru

Опрошенные изданием эксперты, включающие представителей ООН, опасаются, что гражданские исследователи, которые зависят от военных, могут переориентировать свои проекты в соответствии с узкими целями грантодателей.

Ранее американские военные запланировали использовать генетически модифицированные организмы «в качестве разведки следующего поколения». С этой целью Пентагон запускает программу создания растений-датчиков, специфическим образом реагирующих на изменение окружающих условий.

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