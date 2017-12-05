Ученые Колумбийского университета выяснили, почему пища с высоким содержанием насыщенных жирных кислот способствует преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
Исследователи разработали новый метод микроскопии, который позволил отслеживать судьбу жирных кислот после их поглощения клетками. Для этого атомы водорода в молекулах заменялись тяжелым изотопом — дейтерием — без ущерба химическим свойствам кислот. Такие метки можно обнаружить с помощью рамановского рассеивания света, при котором фотоны, взаимодействующие с веществом, изменяют свою энергию.
Оказалось, что насыщенные жирные кислоты включаются в состав плазматической мембраны, что приводит к появлению «отвердевших» участков, которые в норме должны быть эластичными. Встроенные в них ферменты теряют свои свойства. Это происходит потому, что жесткие и длинные цепи кислот скрепляют молекулы липидов, способствуя возникновению плотных островков. Аномальные участки растут, что, в конечном итоге, разрушает клетку, пишет lenta.ru
Ненасыщенные жирные кислоты, наоборот, способствуют растворению липидных бляшек. Этим объясняется, почему содержащая их пища (рыба, растительные масла, орехи) оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
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