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В Молдове вырос экспорт меда
// фото: Atameken Business Channel
17:34, 05 Dec 2017
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В 14 раз вырос за последние десять лет экспорт молдавского меда. В 2006-ом его продали 246 тонн, а в 2017-ом - 3440 тонн.

Николае Харуца из Дурлешт - пчеловод в третьем поколении. Ежегодно он получает почти четыре тонны меда. Более трех тонн уходит за рубеж - в Германию, Францию, Италию. 

"Не хочу хвастаться, но все те, кто когда-либо покупал у меня мед, больше не покупали мед ни у кого другого", - сказал пчеловод Николай Харуца.

Правда цены, по которым молдавский мед покупают за рубежом, как отмечает пчеловод, слишком низкие. 

"Продал по той же цене, что в прошлому году. Надеялся на лучшее предложение, но нужны были деньги. Нужно возвращать кредиты, потому и продал по цене, которую мне предложили", - сообщил Николай Харуца.

В Ассоциации пчеловодов подтверждают: низкие цены - одна из проблем, которую следует решить в первую очередь. Правда, прежде необходимо модернизировать саму отрасль.

"Мы должны создавать группы пчеловодов, потому что объединение усилий даст больше результатов. Вырастет объем экспорта, процесс ухода и содержания пчел станет эффективнее", - заявил председатель Ассоциации пчеловодов Ион Максим.

Министерство сельского хозяйства и регионразвития вынесло на общественное обсуждение пятилетнюю программу развития пчеловодства. Для повышения конкурентоспособности отрасли, пчеловодов призывают воспользоваться иностранными грантами. 

"Всемирный банк выделил 10 миллионов долларов. Если никто из пчеловодов не обратиться за этими деньгами, то ими воспользуются садоводы. Они также могут участвовать в программе и делают это активно", - сообщил генсекретарь Министерства сельского хозяйства Юрий Ушурел.

Экспортная цена килограмма меда варьируется от 30 до 80 леев.




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