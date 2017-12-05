Работники, увольняемые в процессе реорганизации, будут получать пособия

Работники, увольняемые в процессе реорганизации, который проводится в рамках внедрения Стратегии реформы публичной администрации, будут получать пособия.

Министерство финансов предложило обсудить проект, на основе которого для покрытия расходов по увольнениям выделяется более 3,1 миллиона леев, передает trm.md со ссылкой на bizlaw.md.

Согласно документу, предлагается распределить денежные средства из пособий, утверждённых в государственном бюджете на 2017 год. Распределённые средства будут использоваться на предоставление денежных выплат при прекращении действия трудового договора в связи с процессом реорганизации.

В то же время компенсация неиспользованных ежегодных отпусков будет осуществляться в пределах перечислений, утверждённых в бюджете по разделу «расходы на персонал».