Если в течение дня есть небольшими порциями, в мозгу подавляются нейроны, отвечающие за чувство голода. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета, сообщает Daily Mail.
Биологи изучали связь между нейронами гипоталамуса, отвечающего, в том числе, за чувство голода, с изображением, запахом и вкусом еды. В ходе исследования голодных лабораторных мышей сначала кормили ароматизированным гелем без питательных веществ, что подавило соответствующий участок гипоталамуса.
Однако через несколько минут мозг грызунов вернулся в "голодное" состояние. При повторных кормежках "пустым" гелем гипоталамус перестал реагировать на этот вкус.
После этого мышам дали гель, в состав которого входило небольшое количество калорий. Это утолило чувство голода на длительное время. Кроме того, аромат и вид калорийной смеси подавлял желание есть сильнее "пустого" геля.
Авторы исследования продолжат изучение влияния гормонов на чувство голода и надеются научиться "обманывать" мозг. Ученые уверены, что они смогут помочь людям в борьбе с ожирением, пишет РИА Новости
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