Загрязненный воздух нейтрализует положительный эффект, который может быть получен от прогулок. К такому выводу пришли эксперты из Имперского колледжа Лондона. Результаты работы были опубликованы в журнале Lancet.
В исследовании приняли участие 119 человек старше 60 лет: 40 из них были здоровы, 40 страдали от обструктивного заболевания легких, оставшиеся 39 — от ишемической болезни сердца.
Одна часть людей должна была гулять по Гайд-парку, другая — по оживленной Оксфорд-стрит. Через какое-то время (от трех до восьми недель) они менялись. После каждой прогулки ученые измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах, а также ряд показателей здоровья у участников исследования.
У людей с обструктивным заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях, остальные же маркеры ухудшались после ходьбы по оживленной улице. В частности, у людей, испытывающих проблемы с сердцем, увеличивалась артериальная ригидность, если только они не применяли специальных препаратов.
Авторы исследования подчеркивают, что, хотя в исследовании принимали участие пожилые люди, его результаты распространяются и на другие группы населения. Они призвали людей избегать загрязненных зон при любой физической активности.
"Наши исследования показывают, что здоровые люди, равно как и люди с хроническими сердечно-легочными заболеваниями, должны минимизировать прогулки по улицам с высоким уровнем загрязнения [воздуха — ред.], поскольку это сокращает или даже отменяет пользу активности для сердца и легких", — резюмируют ученые.
Читайте также: Биологи рассказали, как меньше есть
Комментарии
- Биологи рассказали, как меньше есть
- Назван главный фактор долголетия
- NASA показало красочные фото Земли
- Доказана опасность жирной пищи
- Пентагон начал разработку генетического оружия
- Астрономы объяснили появление гигантских планет
- Установлен признак скорой смерти
- Российский математик доказал теорему, которую не могли решить 40 лет
- Генетики: универсальной диеты не существует
- NASA: Hubble сфотографировал "взрывную" галактику
- Задержан замначальник ANSA по подозрению в коррупции
- Вьетнамец спас тонущего щенка, сделав ему искусственное дыхание. ВИДЕО
- Исследование: когда прогулки наносят вред здоровью
- Канадский режиссер сделал подборку главных вирусных роликов за 2017 год
- В Шотландии объявили штормовое предупреждение
- Россию отстранили от зимней Олимпиады-2018
- Рекордно крупное нефтяное месторождение найдено в Китае
- NASA показало красочные фото Земли
- Установлен признак скорой смерти
- Полиция лишила номеров десятки машин в столице, припаркованных не по правилам
- Сильвия Раду отвечает либералам, которые подали заявление в прокуратуру: Я отрежу конечности этой каракатицы в примэрии, которая обогащается деньгами людей
- Анджелина Джоли или мертвая невеста: иранка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на кумира
- Умер генерал, выпивший яд на суде в Гааге
- Молодого парня нашли раздетым в луже крови в Каларашском районе
- Майа Санду ответила Вячеславу Платону
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com