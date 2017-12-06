Молдова получит кредит в 80 млн. евро для взаимоподключения электросетей с Румынией

Сегодня правительство одобрило решение о подписании соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), касающегося взаимоподключения электросетей с Румынией. Соглашение предусматривает предоставление ЕИБ кредита в размере 80 млн. евро.

Соглашение предусматривает строительство и развитие инфраструктуры, необходимой для постоянного взаимоподключения сетей передачи электроэнергии Румынии и Молдовы. Деньги будут использованы на строительство станции асинхронного подключения (back-to-back) в Вулканешть и транспортных линий в 400 кВ между Вулкэнешть и Кишинэу, а также на расширение трансформаторных станций в Кишинэу и Вулкэнешть.

«Как Европейский банк реконструкции и развития, так и Европейский инвестиционный банк на совете директоров утвердили финансирование этих взаимоподключений по 80 млн. евро. Ждем подписания этих соглашений на финансирование 20 или 21 декабря», - заявил сегодня в ходе пресс-конференции вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык

Чиновник добавил, что в течение следующего года соглашения на финансирование должны пройти процедуру ратификации, затем начнется реализация, предусматривающая на первом этапе проектирование данной линии взаимоподключения, у которой два аспекта – воздушная линия высокого напряжения, а также подстанция асинхронного подключения. (back-to-back), сообщает МОЛДПРЕС

Это довольно амбициозный проект, поэтому его надо технически скорректировать, в том числе сквозь призму региональных проектов, реализация которых начнется со следующего года, учитывая совместное соглашение, подписанное всеми европейскими и региональными компаниями по передаче электроэнергии из Европы, в том числе Украины и Молдовы, с тем, чтобы мы были в синхронном режиме с европейским в последующие 5-6 лет», - также отметил Октавиан Калмык.

Интерфейс между Молдовой и Румынией состоит из 400 кВ воздушной линии LEA в 400 кВ Вулкэнешть – Исачея и четырех линий LEA в 110 kV. Существует критическая необходимость в других линиях высокого напряжения для выполнения критериев безопасности, а также для повышения мощности интерфейса в асинхронном режиме, - подчеркивает Министерство экономики и инфраструктуры.

Общая стоимость проекта оценивается в 275 млн. евро. Молдова заключит кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 80 млн. евро и Всемирным банком - 70 млн. евро, а также грантовое соглашение с UE NIF в размере 40 млн. евро.