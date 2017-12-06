Более четырех млрд леев будет выделено на реконструкцию дорог в следующем году

Более 4,16 млрд леев будет инвестировано в 2018 году в ремонт, реконструкцию и строительство дорог национального и регионального значения. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году (2,5 млрд), заявил сегодня на пресс-конференции вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык.

«У нас есть 355 млн. евро от ЕБРР и Евроинвестбанка, ресурсы доступны для 17 подписанных 2014-2016 годы контрактов, которые находятся в процессе развертывания. Надеемся, что в следующем году большинство из них будет выполняться. На реализацию трех проектов у нас есть 24 млн евро от ЕС», - сказал Калмык.

В 2018 году планируется провести капитальный ремонт примерно 100 км дорог и текущий ремонт 350 км трасс национального значения, отремонтировать 10 мостов, сдать в экспуатацию участок трассы Унгень-Кишинэу, за исключением одного участка с 6,6 км, участки дороги Хынчешть-Лэпушна, Комрат-Чумай и около 80% шоссе Бэлць-Скулень, сообщает МОЛДПРЕС.