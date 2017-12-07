17 миллионов детей в возрасте до одного года дышат токсичным воздухом. Загрязняющие вещества могут навсегда повредить их развивающийся мозг, предупреждает в своем докладе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Наибольшая опасность угрожает детям в Южной Азии. Более 12 миллионов человек живут в районах с загрязнением, которое в шесть раз превышает безопасный уровень.
Еще четыре миллиона человек подвергаются риску в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
ЮНИСЕФ заявляет, что вдыхание определенных частиц загрязненного воздуха может повредить мозговую ткань и отрицательно сказаться на когнитивном развитии.
В отчете организации также сообщается, что существует связь между вербальным и невербальным IQ и памятью, низкими результатами тестирования, оценками, которые получают школьники на экзаменах, а также другими неврологическими поведенческими проблемами.
ЮНИСЕФ утверждает, что последствия вредного воздействия окружающей среды будут сказываться на протяжении всей жизни человека, сообщает ВВС.
"Наш мир активно урбанизуется, и без адекватной защиты и мер по снижению загрязнения окружающей среды все больше детей будет подвергаться риску в ближайшие годы", - говорится в заявлении организации.
ЮНИСЕФ призывает больше использовать защитные лицевые маски и системы фильтрации воздуха и не рекомендует путешествовать с детьми в период особенно сильного загрязнения воздуха.
В прошлом месяце густой севый смог окутал столицу Индии Дели - в некоторых районах города уровень загрязнения воздуха в 30 раз превышала допустимую норму. Главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал назвал город "газовой камерой".
В северном Китае загрязнение воздуха, по оценкам, сократило ожидаемую продолжительность жизни людей примерно на три года. Правительство ввело более жесткие правила ограничений промышленных выбросов для компаний, но государственные СМИ сообщили, что они регулярно нарушаются.
ЮНИСЕФ рассказывает, что на спутниковых снимках, используемых для сбора данных, видно, что проблема остро стоит и в африканских городах.
Между тем, отдельное исследование, проведенное учеными в больницах Лондона, показало, что загрязненный воздух британской столицы ведет к снижению веса при рождении.
Загрязненный воздух, по мнению исследователей, является и причиной более высокой младенческой смертности и болезней у взрослых.
Комментарии
- Исследование: когда прогулки наносят вред здоровью
- Биологи рассказали, как меньше есть
- Назван главный фактор долголетия
- NASA показало красочные фото Земли
- Доказана опасность жирной пищи
- Пентагон начал разработку генетического оружия
- Астрономы объяснили появление гигантских планет
- Установлен признак скорой смерти
- Российский математик доказал теорему, которую не могли решить 40 лет
- Генетики: универсальной диеты не существует
- В Институте матери и ребенка обновили отделение кардиологии
- Массовые обыски по делу о торговле наркотиками: задержаны 4 человека
- Единое окно госуслуг открылось в Страшенах
- Самую дорогую картину да Винчи выставят в Лувре-Абу-Даби
- ЮНИСЕФ: загрязненный воздух вредит мозгу младенцев
- Интерпол отрицает, что Влад Плахотнюк объявлен в международный розыск
- Украина начала импортировать нефть из Молдовы
- Виталий Гамурарь: действия со стороны России - политический шантаж
- Путин объявил об участии в президентских выборах
- Задержан замначальник НАБПП по подозрению в коррупции
- Анджелина Джоли или мертвая невеста: иранка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на кумира
- В крови актера Марьянова нашли сильнодействующие препараты: убийцам грозит новое уголовное дело
- Майа Санду ответила Вячеславу Платону
- Внутри статуи Иисуса Христа нашли послание, датируемое 1777 годом
- Фотогалерея: в Молдове дожди и мокрый снег, но скоро ожидается похолодание
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com