Найдена древнейшая сверхмассивная черная дыра

Астрономы обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру, которая появилась спустя 690 миллионов лет после Большого взрыва. Масса небесного тела составляет около 800 миллионов масс Солнца.

Обнаружена черная дыра была в галактике J1342+0928 в созвездии Волопаса. Как отмечают специалисты, в связи со смещением черную дыру человек видит такой, какой она была более 13 миллиардов лет назад.

Ученые теряются в догадках, как она могла достичь столь крупных размеров в столь короткое время. Ожидается, что данная находка поможет изучить более детально не только процесс рождения черных дыр, но также и их роста, передает korrespondent.net.