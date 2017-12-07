Медики: диабет второго типа можно победить голоданием

Лечебное голодание помогает бороться с диабетом второго типа, утверждают специалисты из Ньюкаслского университета. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит Science Alert, опубликовано в журнале The Lancet.

В эксперименте приняли участие 298 человек в возрасте от 25 до 65 лет, у которых за последние шесть лет был диагностирован диабет второго типа. Издание отмечает, что их разделили на экспериментальную и контрольную группы — для первой разработали специальную программу по снижению веса.

Члены экспериментальной группы придерживались экстремальной диеты: на протяжении трех месяцев они потребляли не более 853 калорий в день. В итоге они похудели в среднем на 10 килограммов, а пациенты из контрольной группы — всего на килограмм.

Как оказалось, почти у 90 процентов тех, кто за время опыта потерял 15 килограммов и больше, диабет второго типа перешел в стадию ремиссии. Симптомы ослабли и у большей части тех, кто снизил вес на 10-15 килограммов. А среди тех, кто потерял меньше — от пяти до десяти килограммов — ремиссия наблюдалась более чем у трети (34 процента), сообщает РИА Новости

При этом у контрольной группы, получающей стандартное лечение, этот показатель составил лишь четыре процента.

Эксперты утверждают, что их особая диетическая программа может победить диабет второго типа, который, по их мнению, уже можно не считать пожизненной и хронической болезнью. Однако если во время ремиссии диабетики вернутся к неправильному питанию, которое во многих случаях и становилось причиной недуга, то есть опасность его возвращения.

Сахарный диабет второго типа — это эндокринное заболевание, развивающееся из-за недостатка гормона инсулина. Большинство диабетиков страдают от избыточной массы тела.







