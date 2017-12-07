Ученые обещают магнитную бурю в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на Землю обрушится магнитная буря.

"Буря, аналогичная той, что завершается сейчас, повторится в новогоднюю ночь. Это будет тоже малая буря, как и эта, — цитирует агентство слова руководителя центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергея Гайдаша.

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По словам ученого, такие природные явления, происходя систематически – раз в 27 дней, поэтому этот прогноз обоснован исключительно на повторяемости цикла магнитных бурь.



Также он пояснил, что в ночь с 31 декабря на 1 января Солнце сделает один оборот вокруг своей и снова повернется к Земле корональной дырой, которая и вызвала бурю, начавшуюся в понедельник, 4 декабря.



Геомагнитная активность может негативно повлиять на здоровье людей, страдающих от хронических заболеваний, скажется на работе сложной техники и навигационных способностях перелетных птиц, передает mignews.com.