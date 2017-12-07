Исследование: вред от глобального потепления будет сильнее, чем предполагалось

Климатологи из Стэнфордского университета в Калифорнии заявили, что в оценках последствий глобального потепления могла произойти ошибка. Вполне вероятно, что рост температуры планеты на 4 градуса можно будет ощутить уже в ближайшие десятилетия, а сами прогнозы относительно последствий неверны.

Учёные отметили, что в оценках специалисты разного уровня ошиблись в среднем на 15% — этот показатель касается практически всего — от спада промышленного производства до роста уровня Мирового океана, пишет life.ru

"Точки невозврата", по данным учёных, удастся достичь в ближайшие 10 лет. Если соглашения по снижению вредных выбросов в атмосферу не будут выполняться, то полностью просчитать последствия от глобального потепления, даже с учётом всех математических моделей и данных, будет невозможно.

Читайте также: ЮНИСЕФ: загрязненный воздух вредит мозгу младенцев