Ученые напечатали татуировку из генетически модифицированных бактерий

Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) сделали «живую» татуировку. Для ее изготовления им потребовалось генетически модифицировать бактерии, а после этого воспользоваться принтером для трехмерной печати.

Электронные татуировки – своеобразный тренд в научном мире и медицине. Плоские носимые сенсоры уже начинают использоваться для наблюдения за различными параметрами здоровья, например, уровнем сахара в крови или частотой сердцебиения, передает Вести.ру.

Американские ученые решили использовать для создания такого сенсора клетки бактерий, клеточные стенки которых они сочли достаточно прочными для того, чтобы загружать их в 3D-принтер.

При печати татуировки на эластичной подложке бактерии использовались в качестве чернил: исследователи смогли напечатать узор, напоминающий разветвленное дерево. Под действием различных веществ бактерии меняли цвет, демонстрируя то, как татуировка влияет на присутствие тех или иных соединений. Изменение цвета было связано с запуском продукции флюоресцирующих белков внутри бактериальных клеток.

Хуэйву Юк (Hyunwoo Yuk), принимавший участие в исследовании, считает, что в дальнейшем подобные живые сенсоры можно будет использовать для создания систем доставки лекарств нового поколения.

Это, однако, может произойти лишь в отдаленном будущем: сейчас ученые полагают, что в ближайшее время уже могут появиться бактериальные татуировки, которые смогут отслеживать содержание в воздухе тех или иных веществ, реагировать на температуру или изменение уровня pH.