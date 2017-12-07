Как показали недавние исследования, у человека есть биологические ограничения, на которые пагубно влияют антропогенные воздействия на окружающую среду. Если раньше считалось, что продолжительность жизни новых поколений людей будет только увеличиваться, новое исследование предполагает, что расти нам больше некуда, передает Science Daily.

Ученые проанализировали данные за 120 лет, учитывая влияние генетических и экологических параметров на биологические возможности Homo sapiens. Выяснилось, что по показателям ключевых факторов, например продолжительности жизни, роста и физических способностей, человечество больше не демонстрирует прогресса.

«Эти черты больше не растут, — говорит профессор медицины из Университета Париж Декарт Жан-Франсуа Туссен, — несмотря на продолжающийся прогресс в питании, медицине и науке. Это показывает, что современное общество уже позволило виду достичь собственных границ. Мы — первое поколение, которое это осознает».

Вместо постоянного движения по этим параметрам в последние годы фиксируется только увеличение количества людей, которые к этим показателям приблизились.

Так, максимальная зарегистрированная продолжительность жизни остановилась примерно на уровне 120 лет, средний рост с 1980-х — 170 см для женщин и 180 см для мужчин, а скорость обновления спортивных рекордов резко упала.

Более того, экологические и генетические ограничения могут повлиять на способность людей достигать даже этих параметров, передает Моя планета.

«Это станет одной из самых больших проблем столетия, поскольку дополнительное давление антропогенной деятельности запустит разрушительные последствия для здоровья человека и окружающей среды. Нынешнее снижение биологических возможностей человечества является признаком того, что экологические изменения на планете уже способствуют развитию ограничений», — отметил профессор Туссен.

По его словам, в последние десятилетия в некоторых африканских странах фиксируется снижение среднего роста местных жителей. Это говорит о неспособности аборигенов обеспечить пропитание для потомства и поддержать его здоровье.

Чтобы мы сами не стали причиной угасания человечества, исследователи надеются на здравый смысл представителей власти, которые должны сосредоточиться на повышении качества жизни и контроле населения. Самая сложная задача современности — «законсервировать» уже достигнутый максимум.