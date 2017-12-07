С 11 декабря вводится в обращение модернизированная банкнота в 5 леев

Национальный банк Молдовы вводит в обращение с 11 декабря модернизированную банкноту номинальной стоимостью в 5 леев. Это предусмотрено постановлением, которое будет опубликовано в завтрашнем номере Monitorul Oficial.

Банкноты будут приниматься в качестве платежного средства без ограничений и выпускаться в оборот поэтапно, по мере исчерпания запасов банкнот, введенных в обращение ранее – в 1994-2013 годах, передает Молдпрес.

Выпущенные ранее купюры с соответствующим номиналом будут находиться в обращении наряду с модернизированными банкнотами, и будут изыматься так же постепенно, вследствие износа, повреждения и непригодности для обращения.

Модернизированная банкнота будет иметь больше степеней защиты.