Национальный банк Молдовы вводит в обращение с 11 декабря модернизированную банкноту номинальной стоимостью в 5 леев. Это предусмотрено постановлением, которое будет опубликовано в завтрашнем номере Monitorul Oficial.
Банкноты будут приниматься в качестве платежного средства без ограничений и выпускаться в оборот поэтапно, по мере исчерпания запасов банкнот, введенных в обращение ранее – в 1994-2013 годах, передает Молдпрес.
Выпущенные ранее купюры с соответствующим номиналом будут находиться в обращении наряду с модернизированными банкнотами, и будут изыматься так же постепенно, вследствие износа, повреждения и непригодности для обращения.
Модернизированная банкнота будет иметь больше степеней защиты.
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