В Россию не пустили восьмую партию яблок из Молдовы

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Россельхознадзор» запретила ввоз в Российскую Федерацию 20 тонн молдавских яблок.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в Курской области в партии свежих яблок был обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck), говорится в сообщении российского ведомства: "В целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз зараженного груза был запрещен".

Это уже восьмая партия яблок и сливы, которую не пропускают на российский рынок. Во всех случаях "Россельхознадзор" ссылается на обнаружение восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck). Всего на российский рынок не попали 197,6 тонн фруктов, передает Молдпрес.