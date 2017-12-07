Окситоцин вырабатывается в гипоталамусе, накапливается в гипофизе, а затем дозированно попадает в кровь. Этот гормон вызывает чувство удовлетворения, доверия и спокойствия. Как правило это происходит, когда человек находится рядом с партнером или возлюбленным.

Исследователи утверждают, что созданный ими искусственный аналог отличается от натурального продолжительностью действия. Кроме того, он не вызывает побочных эффектов вроде учащенного сердцебиения или повышенного давления.

Авторы исследования намекают, что у "молекулы любви" могут быть свои побочные эффекты, однако подробно про них не рассказывают, передает Вести.ру.