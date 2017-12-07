Старое GIF-изображение поставило в тупик интернет-пользователей.
Популярность анимированного изображения началась в Twitter. Самой гифке около десяти лет, но из забвения ее вытащил вопрос пользовательницы сети микроблогов, которая 3 декабря опубликовала изображение с вопросом: «Кто-нибудь знает, почему вы слышите, что происходит на гифке?»
Оказалось, что многие слышат звук, издаваемый прыгающими башнями. Но почему?
По мнению экспертов, это явление можно объяснить синестезией — нейрологическим феноменом, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе.
По-простому, синестезия заставляет ощущения «перемешиваться», благодаря чему можно услышать цвет или испытать звук, передает Моя планета.
Существует еще одна форма этого феномена, называемая «слышимым движением». Она может объяснить, почему мы слышим грохот на гифке. Похоже, что GIF-изображение провоцирует «кросс-модальный когнитивный эффект». Мозг людей сочетает картинку с восприятием звука.
Одно из возможных объяснений смешанных ощущений состоит в том, что «обычно визуальные изображения, такие как гифки, сильно коррелируют с физическим ощущением удара, который мы слышим и чувствуем, и мы предвкушаем звук, исходя из нашего опыта», — отмечают неврологи.
Синестезия «слышимого движения» может быть побочным эффектом жизни в шумном мире. Исследования на эту тему показали, что у каждого пятого жителя большого города присутствует такой тип синестезии.
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