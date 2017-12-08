В Молдове вырос объем экспорта

На 17% вырос экспорт в январе-октябре нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2016-го. Его объем почти достиг двух миллиардов долларов.

Половина внешних продаж пришлась на отечественные товары, остальное составил реэкспорт. В Европейский союз Молдова экспортировала товаров на миллиард с лишним долларов, в страны СНГ - на 380 миллионов.



Продажи за рубеж мяса выросли на 49%, табака - на 47%, металла и изделий из него - более чем на 44 процента. Экспорт химических удобрений увеличился более чем на 40 с половиной процентов, натуральных - более чем на 41 процент. На 37 процентов больше, чем в 2016-ом, продали электроприборов.



Рост экспорта региструется в нашей стране пятый год подряд. Эксперты связывают это с увеличением европейских инвестиций.



"Инвестиции Европейского союза позволили создать в последние пять лет более 12 тысяч рабочих мест в промышленных парках, свободных экономических зонах. Именно это генерирует рост экспорт", - сказал экономический эксперт Вячкслав Ионицэ.



По прогнозам аналитиков, экспорт в ЕС достигнет в нынешнем году 70% от общего уровня внешней торговли. Это выше исторического максимума продаж в СНГ, который был зарегистрирован в 1997 году.





