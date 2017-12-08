Хоккеист Нью-Джерси завещал свой мозг науке

Защитник Нью-Джерси Бен Лавджой заявил, что завещает свой мозг для научных исследований, посвященных влиянию травм и сотрясений головы на развитие хронической энцефалопатии.

"Хоккей был очень добр ко мне. Он позволил мне найти множество друзей, путешествовать по стране и миру, предоставил мне потрясающую и хорошо оплачиваемую работу.

Вся моя жизнь связана с хоккеем, и я хочу отдать свой мозг, чтобы сделать эту игру безопаснее", – рассказал Лавджой в интервью TSN.

До сих пор у 33-летнего американца ни разу не было сотрясений мозга, передает korrespondent.net.