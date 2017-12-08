Марсоход Opportunity передал первые фотографии после "зимовки"

Марсоход-ветеран Opportunity, работающий на Марсе с января 2004 года, успешно пережил восьмую зиму на поверхности красной планеты и отметил это событие новой порцией панорамных фотографий кромки кратера Индевор, сообщает НАСА.

"Мы были обеспокоены тем, что солнечные панели марсохода могут так же сильно покрыться пылью в этом году, как и в самые плохие зимние сезоны на Марсе. Этого не произошло – наоборот, ветра, как и два года назад, сдули часть пыли и очистили солнечные батареи. Если это будет происходить и в будущем, то Opportunity сможет пережить не только зиму, но и следующую "большую" пылевую бурю, которая может произойти в 2018 году", — заявила Дженнифер Герман (Jennifer Herman) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 13 лет, успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета находится на максимальном удалении от Солнца.

Как отмечает Герман, единственным источником тепла и энергии на борту Opportunity, в отличие от марсохода Curiosity, оснащенного радиоизотопными генераторами, являются его солнечные батареи, эффективность работы которых резко снижается при наступлении зимы и осени.

Сейчас Opportunity находится на кромке кратера Индевор, у границы долины Стойкости, где, как показывают спутниковые снимки, залегают глины и другие породы, сформировавшиеся в присутствии воды. После завершения марсианской зимы он начнет движение вглубь долины, изучая другие следы движения марсианских рек и ручьев, сообщает РИА Новости

Три года назад Opportunity уже показал, что вода действительно присутствовала на поверхности Марса в жидком виде в прошлом, тем самым подтвердив данные, полученные марсоходом Curiosity в 2012 году.

На настоящий момент ровер-ветеран переживает свою 52 "жизнь" – изначально специалисты НАСА планировали, что марсоход проработает всего три месяца, однако он уже который год продолжает ставить новые рекорды. Opportunity сейчас находится в отличном состоянии, и его работоспособность, после недавнего переформатирования памяти, находится на пике возможностей.





