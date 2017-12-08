Марсоход-ветеран Opportunity, работающий на Марсе с января 2004 года, успешно пережил восьмую зиму на поверхности красной планеты и отметил это событие новой порцией панорамных фотографий кромки кратера Индевор, сообщает НАСА.
"Мы были обеспокоены тем, что солнечные панели марсохода могут так же сильно покрыться пылью в этом году, как и в самые плохие зимние сезоны на Марсе. Этого не произошло – наоборот, ветра, как и два года назад, сдули часть пыли и очистили солнечные батареи. Если это будет происходить и в будущем, то Opportunity сможет пережить не только зиму, но и следующую "большую" пылевую бурю, которая может произойти в 2018 году", — заявила Дженнифер Герман (Jennifer Herman) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).
Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 13 лет, успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета находится на максимальном удалении от Солнца.
Как отмечает Герман, единственным источником тепла и энергии на борту Opportunity, в отличие от марсохода Curiosity, оснащенного радиоизотопными генераторами, являются его солнечные батареи, эффективность работы которых резко снижается при наступлении зимы и осени.
Сейчас Opportunity находится на кромке кратера Индевор, у границы долины Стойкости, где, как показывают спутниковые снимки, залегают глины и другие породы, сформировавшиеся в присутствии воды. После завершения марсианской зимы он начнет движение вглубь долины, изучая другие следы движения марсианских рек и ручьев, сообщает РИА Новости
Три года назад Opportunity уже показал, что вода действительно присутствовала на поверхности Марса в жидком виде в прошлом, тем самым подтвердив данные, полученные марсоходом Curiosity в 2012 году.
На настоящий момент ровер-ветеран переживает свою 52 "жизнь" – изначально специалисты НАСА планировали, что марсоход проработает всего три месяца, однако он уже который год продолжает ставить новые рекорды. Opportunity сейчас находится в отличном состоянии, и его работоспособность, после недавнего переформатирования памяти, находится на пике возможностей.
Комментарии
- Хоккеист Нью-Джерси завещал свой мозг науке
- Найдена копия Земли в созвездии Льва
- Полиция "накрыла" фирму, торговавшую испорченным мясом
- Ученые выяснили, как возникли огромные залежи глины на Марсе
- Почему люди могут "слышать" гифки
- Химикам удалось синтезировать молекулу любви
- Ученые: человечество достигло максимума возможностей своего биологического вида
- Ученые напечатали татуировку из генетически модифицированных бактерий
- Исследование: вред от глобального потепления будет сильнее, чем предполагалось
- Ученые обещают магнитную бурю в новогоднюю ночь
- Посольство Румынии откроет книгу соболезнований
- В Кишиневе открылось Бюро связи НАТО
- Mozilla и Yahoo судятся из-за поиска
- Смерть российской студентки в Стамбуле: криминалисты не нашли следов насилия на теле
- Туристы подрались на Карибах из-за зонта с шезлонгом
- Плахотнюк в Вашингтоне: Будущее Молдовы в Европе. Мы продолжим реформы и будем двигаться на Запад
- Просроченные мясо и колбасы обнаружены в двух компаниях по производству колбасных изделий
- Житель Вулканешт опубликовал снимки обнаженного юноши в отместку за дочь
- Найдена копия Земли в созвездии Льва
- Российская пропаганда исчезнет с экранов ТВ
- В крови актера Марьянова нашли сильнодействующие препараты: убийцам грозит новое уголовное дело
- Фотогалерея: в Молдове дожди и мокрый снег, но скоро ожидается похолодание
- Гражданин Италии задушил жену-молдаванку и покончил с собой
- Салон-лохотрон: в 14 тысяч леев обошлись пенсионерке косметические услуги в Бельцком салоне красоты
- Samsung представила топовую "раскладушку"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си