Учёные развеяли миф о силе магнитного поля чёрных дыр

Учёные впервые точно измерили силу магнитного поля части двойной чёрной дыры V404 Cygni, которая находится на расстоянии почти 8000 световых лет от Земли, в созвездии Лебедя. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В измерениях астрономам помог очень кстати произошедший на поверхности объекта джет — вспышка. Оказалось, что так называемые космические воронки практически ничего не излучают и не имеют магнитного поля. По словам астрономов, сила примерно в 400 раз меньше, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение почти все общепринятые объяснения природы джетов.

Удивительно низкая сила магнитных полей в их окрестностях накладывает очень серьёзные ограничения на теоретические модели, объясняющие их природу. Мы не ожидали этого, и это открытие радикально меняет то, что мы знали о чёрных дырах, — прокомментировал открытие Стивен Айкенберри.

При этом астрономы уточняют, что пока речь идёт о самой чёрной дыре, а не об окружающем её спутнике.

Помимо помощи учёным лучше понять природу чёрных дыр это открытие также будет способствовать решению некоторых давних головоломок, связанных с космосом, пишет life.ru

Отметим, что V404 Cygni — очень интересная звёздная система. Находящийся в созвездии Лебедя двоичный объект — пара, состоящая из чёрной дыры умеренного размера и маленького спутника-звезды. Больший объект постоянно "ворует" материю маленького соседа, однако иногда перетягивает на себя гораздо больше, чем может поглотить, поэтому "давится" и выбрасывает часть материи в виде миниатюрных джетов — мощнейших вспышек раскалённой плазмы. Последняя вспышка, к слову, произошла в середине июня 2015 года.