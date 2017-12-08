Российские эксперты рассказали, как в атмосферу попал рутений-106

Российская межведомственная комиссия завершила проверку по факту выявления рутения-106 в атмосфере и пришла к выводу об отсутствии выбросов с предприятия "Маяк" в Челябинской области. Приоритетной остается версия с вышедшим из строя спутником.

"Измерения контрольных проб не выявили наличия в них рутения-106, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствуют естественному фону", - цитирует ТАСС материалы проверки.

Комиссия была создана по инициативе "Росатома" и объединила специалистов самой госкорпорации, Института безопасного развития атомной энергетики РАН и Федерального медико-биологического агентства России. Дополнительная проверка проводилась с 29 ноября по 1 декабря, передает newsru.com.

"По результатам непрерывного радиационного контроля на предприятиях и АЭС, расположенных вдоль направления Европа - Южный Урал концентрации рутения-106 в рассматриваемый период времени не превышали одной тысячной от допустимого для населения норматива. Эти значения не превышают и практически совпадают со значениями, зафиксированными одновременно в тот период в Европе", - говорится в отчете.

Также отмечается, что "Маяк" "чистый" рутений не производит, а сотрудники предприятия от выброса не пострадали. "В организме 250 сотрудников ПО "Маяк", в том числе радиохимического завода, прошедших контроль на спектруме излучения человека в октябре - ноябре 2017 года, не обнаружено никаких следов рутения-106", - указывается в материалах.

В документе приводится предположение о том, что источником выброса рутения могло быть сгорание в атмосфере искусственного спутника Земли или его фрагмента, на которых находился изотоп с высокой суммарной активностью.

Ученый заверил, что фальсификация данных систем мониторинга на "Маяке" для сокрытия факта выброса изотопа невозможна. "За пять дней по одной точке нужно 30 тысяч показаний изменить. Эта фальсификация сразу будет выявлена. Но ведь этих систем было несколько - несколько десятков точек, которые нужно изменить. Это просто нереально вручную сделать", - пояснил он.

Как отмечает "Интерфакс", по результатам мониторинга, представленным Росгидрометом, объемная активность рутения-106 на Южном Урале практически совпадает со значениями, измеренными в Европе. При этом особенностью ситуации является отсутствие участков с повышенным радиационным фоном между Южным Уралом и Восточной Европой.

"Еще будет международная комиссия. Наш научный руководитель академик Большов ведет разговоры с европейскими коллегами организовать международную комиссию - международную группу ученых. Она, я думаю, будет заниматься двумя вопросами. Первое - а был ли вред здоровью какой-либо. Второе - вообще понять, откуда этот рутений", - добавил Арутюнян.

Напомним, повышенное внимание к рутению приковано после того, как Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ преставило отчет о результатах поиска источника недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе. Из текста следует, что установить точные причины этого явления специалистам так и не удалось, однако, по их мнению, вероятней всего, источник находится на Урале.