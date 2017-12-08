Искусственный интеллект привлекли для расшифровки бесед дельфинов

Исследователи из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего устанавливают автономные акустические датчики, которые будут улавливать «разговоры» дельфинов в течение года. Затем все записи планируют расшифровать. Кажется, уже есть способ это сделать.

Вышеозначенные датчики улавливают не только крики дельфинов, но и множество других звуков подводного мира. Поэтому людям очень сложно при прослушивании записей различить, в какой момент дельфины вступили в разговор и как долго он продлился. Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, передает The Daily Mail.

Первые тесты показали, что алгоритм умеет идентифицировать шаблоны среди 50 млн различных криков и звуков из Мексиканского залива. Эти сигналы связаны между регионами мониторинга. Алгоритм поможет определить различные виды дельфинов и контролировать диких представителей вида, сообщает moya-planeta.ru

Это значительно улучшит существующие системы мониторинга, основанные на участии людей, наблюдающих за морскими млекопитающими с кораблей и вертолетов.

Кроме того, алгоритм планируется усовершенствовать, чтобы расшифровывать разговоры дельфинов.

Как выяснили ученые Института океанологии П.П. Ширшова РАН, дельфины общаются между собой с помощью импульсно-тональных сигналов. Звуки этими созданиями производятся благодаря четырем парам воздушных мешков, соединенных с воздушной средой благодаря дыхательному отверстию.

Дельфины могут свистеть, скрежетать, лаять и скрипеть, и делать это абсолютно индивидуально: у каждой особи есть «свисты-автографы».

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