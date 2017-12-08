Люди в бронзовом веке делали орудия и украшения из метеоритов

Наши далекие предки из бронзового века использовали орудия из железа — это ни для кого не секрет. Однако эти орудия были особенными — они изготавливались из метеоритного железа.

Когда начался железный век, практика использования метеоритного железа в бытовых нуждах была оставлена. С тех пор археологи периодически находят артефакты «космического происхождения» из бронзового века, но до сих пор было неясно, являются ли они единичными экземплярами для ритуальных целей или распространенными — для бытовых.

Ясность внес французский археолог, научную работу которого кратко излагает журнал Science Daily.

Железный век начался в Малой Азии и на Кавказе примерно за 1200 лет до н. э. Однако уже около 2000 лет назад различные культуры уже использовали предметы из железа. Эти орудия были чрезвычайно редкими и имели высокую ценность. Железная руда широко распространена на поверхности земли, и ценность железных орудий оставалась необъяснимой.

Первоначальные исследования показали, что некоторые орудия были сделаны из метеоритного железа.

Французский ученый собрал имеющиеся данные и провел собственный химический анализ образцов с использованием портативного рентгеновского флуоресцентного спектрометра.

Его коллекция железных артефактов включает бусы из Герзе (Египет, 3200 год до н. э.), кинжал из Турции (2500 год до н. э.); кулон из Сирии (2300 год до н. э.) и несколько других предметов из эпохи династии Шан (Китай, 1400 год до н. э.).

В результате выяснилось, что все артефакты были сделаны из метеоритного железа. На это указывает высокое содержание никеля в металле. В железных рудах вблизи поверхности земли никеля почти нет, так как в ходе формирования планеты он концентрируется ближе к ядру. Метеориты же часто образуются при разрушении небесного тела, и эти обломки могут иметь различный состав.

Исследование позволяет предположить, что метеоритное железо использовалось в бронзовом веке повсеместно, пишет moya-planeta.ru