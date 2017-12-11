Как сообщает РИА Новости, в исследовании приняли участие 42 молодых человека, которые ранее сообщали о чрезмерном потреблении алкоголя. Ежедневно в течение недели они заполняли опросники, в которых фиксировалось количество выпитого спиртного. На участниках исследования были надеты устройства для измерения продолжительности сна.

Выяснилось, что непродолжительный сон и ранний подъем впоследствии приводят к большему потреблению спиртного. В то же время употреблявшие большие объемы алкоголя склонны позже ложиться спать, чем те, кто пьет немного или вовсе придерживается трезвого образа жизни.