В Индийском океане зафиксированы постоянные звуковые волны частотой от 2,9 до 4,5 миллигерца.
Геофизики с помощью донного сейсмографа зафиксировали акустические аномалии, вызванные свободными колебаниями океанского дна. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
Их слышимость оказалась в десять тысяч раз ниже минимального порога восприятия человеческого уха. Впервые подобный феномен был задокументирован в 1998 году, однако до сих пор остается неясной причина его возникновения. Специалисты подчеркивают, что "гул" наблюдается даже при нулевой сейсмической активности, пишет korrespondent.net
Новые данные были получены группой ученых из Франции и Германии во главе с Мартой Дин из Парижского института физики Земли. Геофизики изучили колебания дна Индийского океана в двух точках на глубине 4540 и 4260 метров и зафиксировали постоянные звуковые волны частотой от 2,9 до 4,5 миллигерца.
В исследовании также представлены несколько гипотез, частично объясняющих феномен. Так, ученые предполагают, что "гул" может возникать либо из-за акустического резонанса между атмосферой и земной корой, либо из-за взаимодействий твердой поверхности с океанскими волнами.
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Русская служба Би-би-си