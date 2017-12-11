Ученые: слишком много игрушек – это вредно

Ученые из Университета Толедо (США) провели исследование о влиянии многочисленных игрушек на развитие малышей.

Как передает tlum.ru, для этого они взяли 36 детей раннего возраста, разделили на две группы и развели по комнатам. В одной комнате было 4 игрушки, а в другой 16.

Выяснилось, что большое количество игрушек отвлекает детей, рассеивает их внимание и делает игру с ними короче (ведь надо же все попробовать!), что в будущем может привести к синдрому дефицита внимания. Те дети, которые видели перед собой только 4 игрушки, были более сосредоточены и креативны.

Ученые советуют родителям и воспитателям не вываливать перед малышами все игрушки, имеющиеся в доме, а доставать их частями, периодически меняя набор. Это поможет развитию воображения и социализации. Ведь по данным статистики, например, в Англии ребенок имеет в среднем 200 игрушек, а играет меньше чем с 10.