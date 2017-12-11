Метеорный поток Геминиды: земляне 13-14 декабря увидят самый яркий звездопад года

В декабре земляне в небе увидят последний звездопад в этом году – поток Геминиды. Наибольшая интенсивность звездопада придется в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщает NASA.

Пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды в 2017 году приходится на 13-14 декабря со скоростью около 1 минуты. Геминиды можно будет увидеть по ночам до и после пика 14 декабря, хотя они будут появляться реже.

Большинство метеоров будет видно с полуночи до 4 часов утра 14 декабря. Метеориты можно будет увидеть невооруженным глазом под ясным, темным небом в большей части планеты, хотя лучший вид - из Северного полушария. Наблюдатели будут видеть меньше метеоритов в Южном полушарии, пишет УНИАН.

Для наблюдения за потоком не нужно никаких особых приспособлений - просто уйдите подальше от ярких огней и и смотрите в любом направлении. "Дайте вашим глазам время, чтобы приспособиться к темноте. Метеоры появляются по всему небу", - обещают в NASA.





