В Японии разработан дрон, который будет прогонять из офисов трудоголиков

Японская компания Taisei объявила о создании дрона, который будет бороться с переработками среди офисных работников. После конца рабочего дня он будет взлетать в офисе, подлетать к задержавшимся сотрудникам и проигрывать над ними песню, сигнализирующую, что пора идти домой. Дрон станет доступен в апреле 2018 года.

Японская компания Taisei решила бороться с этой проблемой с помощью специальных дронов. Беспилотник под названием T-Frend будет оборудован камерой и автономной системой навигации, не основанной на GPS, сигналы которой могут быть недоступны в помещении.

Специальный работник компании сможет назначить время и маршрут патрульного облета офиса, после чего дрон будет выполнять его в автономном режиме.

Если дрон заметит задержавшегося работника, он подлетит к нему и начнет проигрывать адаптированный японский вариант шотландской песни «Auld Lang Syne», который используется во многих японских заведениях в конце рабочего дня и оповещает клиентов о том, что заведение скоро закроется, пишет УНИАН.

В Японии существует явление кароси - внезапная смерть, вызванная постоянным переутомлением на работе. Немалое количество японских работников работают сверхурочно, в том числе и на выходных. В некоторых случаях это приводит к постоянному стрессу, который в итоге вызывает инфаркт или инсульт в раннем возрасте.





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