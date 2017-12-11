Японская компания Taisei объявила о создании дрона, который будет бороться с переработками среди офисных работников. После конца рабочего дня он будет взлетать в офисе, подлетать к задержавшимся сотрудникам и проигрывать над ними песню, сигнализирующую, что пора идти домой. Дрон станет доступен в апреле 2018 года.
Японская компания Taisei решила бороться с этой проблемой с помощью специальных дронов. Беспилотник под названием T-Frend будет оборудован камерой и автономной системой навигации, не основанной на GPS, сигналы которой могут быть недоступны в помещении.
Специальный работник компании сможет назначить время и маршрут патрульного облета офиса, после чего дрон будет выполнять его в автономном режиме.
Если дрон заметит задержавшегося работника, он подлетит к нему и начнет проигрывать адаптированный японский вариант шотландской песни «Auld Lang Syne», который используется во многих японских заведениях в конце рабочего дня и оповещает клиентов о том, что заведение скоро закроется, пишет УНИАН.
В Японии существует явление кароси - внезапная смерть, вызванная постоянным переутомлением на работе. Немалое количество японских работников работают сверхурочно, в том числе и на выходных. В некоторых случаях это приводит к постоянному стрессу, который в итоге вызывает инфаркт или инсульт в раннем возрасте.
Читайте также: Samsung запатентовала "умный" свитер
Комментарии
- Психологи выявили пять признаков депрессии
- Метеорный поток Геминиды: земляне 13-14 декабря увидят самый яркий звездопад года
- Ученые: слишком много игрушек – это вредно
- Доказано существование новой формы материи
- Ученых озадачил "гул Земли" из глубин океана
- Названы продукты, которые спасут от бессонницы
- Ученые нашли связь между недосыпанием и алкоголизмом
- В Египте из гробницы достали мумию возрастом 3,5 тысячи лет
- Люди в бронзовом веке делали орудия и украшения из метеоритов
- Искусственный интеллект привлекли для расшифровки бесед дельфинов
- На Чернобыльской АЭС нашли обломок вертолета
- Изменен и график курсирования поездов в Россию и Румынию
- У побережья Австралии заметили гигантскую белую акулу. ВИДЕО
- Драка в ночном клубе на Ботанике: трое человек получили ножевые ранения
- Психологи выявили пять признаков депрессии
- Названы продукты, которые спасут от бессонницы
- У села Цыганка произошло смертельное ДТП
- В Германии продали деревню с аукциона
- Тела погибших в ДТП в Румынии доставят на родину
- Немецкие фирмы подозревают в причастности к катастрофе аргентинской подлодки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си