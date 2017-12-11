Психологи выявили пять признаков депрессии

Исследователи из Стэнфордского университета идентифицировали пять категорий психических заболеваний, которые пересекаются с существующей диагностикой депрессии.

В настоящее время депрессия и тревожность являются едва ли не основными причинами потери производительности у людей во всем мире. Только треть пациентов способна восстановиться после лечения.

Ученые решили заглянуть в глубины депрессии и разобраться с совпадениями пяти основных симптомов в процессе диагностики депрессии: напряжением, тревожным возбуждением, общим беспокойством, неспособностью испытывать удовольствие и меланхолией. Эти симптомы вызываются активацией некоторых областей мозга. Чтобы в будущем подбирать индивидуальное лечение, необходимо распутать загадку симптомов и их проявлений, приводящих к депрессии.

Обширные категории, такие как тревога и депрессия, содержат множество пересекающихся симптомов. Их трудно идентифицировать, поэтому лечение нередко строится методом подбора медикаментов и отслеживанием побочных эффектов.

Разгадка «дела пяти симптомов» может значительно улучшить методику лечения, передает Моя планета.

В Стэнфорде обработали данные 430 добровольцев, как психически здоровых, так и имеющих диагнозы депрессии и тревожного состояния. Участники прошли серию тестов с использованием МРТ, заполняли опросники, где излагали как детали своих социальных отношений, так и общее мнение о жизни.

Аналогичные тесты проводились с независимой группой, включающей 380 человек. Затем алгоритмы машинного обучения проанализировали полученные данные. Результаты показали, что 13% участников испытывали тревожное возбуждение, 9% — общее беспокойство, 7% — неспособность испытывать удовольствие, 9% впадали в меланхоличное состояние, а 19% ощущали напряжение. Обнаружилось, что многие из этой выборки не соответствовали диагностическим критериям, но были на пороге депрессии.

Ученые описали признаки пяти категорий депрессии. Напряжение определяется раздражительностью, повышенной чувствительностью, ощущением обиды и опустошенностью. Тревожное возбуждение характерно неспособностью контролировать мысли и концентрироваться. Физические симптомы включают повышенное сердцебиение, потливость и стресс.

При меланхолии люди испытывают проблемы с социальным взаимодействием. При ангедонии теряется способность получать удовольствие. К сожалению, это психическое состояние часто не принимается во внимание самим пациентом, поэтому его трудно диагностировать. Пятый признак, общее беспокойство, является главной категорией, физическим типом стресса, выражающимся в постоянном тревожном возбуждении и нервозности.